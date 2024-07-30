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Марко прояснил условия участия Ферстаппена в гонках на симуляторе перед Гран-при

Марко прояснил условия участия Ферстаппена в гонках на симуляторе перед Гран-при
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прояснил свои слова по поводу договорённости с пилотом команды Максом Ферстаппеном об условиях его участия в гонках на симуляторе непосредственно перед Гран-при. Ранее Марко говорил, что нидерландец не будет принимать участие в симрейсинге в ночь перед гонками.

Напомним, Ферстаппен гонялся на симуляторе перед гонкой в Венгрии, из-за чего не ложился спать вплоть до трёх часов ночи. После этого Макс столкнулся с критикой от некоторых фанатов.

«Мы договорились, что в будущем он не будет ездить дальше 00:00, хотя у него совершенно другой ритм жизни. И тем не менее следует избегать подобных вещей, которые по понятным причинам подвергаются публичной критике. Это очень убедитальная рекомендация», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports Germany.

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