Названы причины, по которым Цуноду и Лоусона не перевели в «Ред Булл»

Авторитетное издание Motorsport назвало причины, по которым австрийская команда «Ред Булл» решила не прекращать сотрудничество с мексиканским гонщиком Серхио Пересом на фоне его неудовлетворительных результатов.

Как отмечается в источнике, на решение австрийцев повлияла их неуверенность в том, что на рынке найдётся кто-то, кто бы стал равноценной заменой мексиканцу: «Если бы во второй команде «Ред Булл», «РБ», был кто-то такого же калибра, как предыдущие многообещающие молодые пилоты, такие как Себастьян Феттель или Макс Ферстаппен, то исход для Переса почти наверняка был бы другим».

По сведениям Motorsport, руководство «Ред Булл» продолжает испытывать неуверенность как в Юки Цуноде, так и в Даниэле Риккардо. Что касается 22-летнего Лиама Лоусона, то в его случае могло сказаться отсутствие опыта в момент напряжённой борьбы за чемпионство в Кубке конструкторов.

Также не исключается, что дела у Переса пойдут лучше после летнего перерыва.

Автоспорт: главные события 2024 года: