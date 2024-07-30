Леклер объяснил, почему в «Феррари» отказались от тактики с одним пит-стопом

26-летний пилот Формулы-1 из коллектива «Феррари» Шарль Леклер объяснил, что отсутствие данных по шинам «хард» послужило основанием для отказа в итальянской команде от тактики одного пит-стопа на Гран-при Бельгии.

«Мой последний отрезок был очень трудным, из-за чего было тяжело угнаться за [Джорджем] Расселлом и удержать Оскара [Пиастри]. Ещё проблема в том, что мы попали под андеркат сразу четырёх машин, из-за чего шансы на какую-либо альтернативную стратегию снижались.

А переходить на «хард» мы не решились, поскольку не проверили их на тренировочных заездах и не знали их поведение на трассе. Поэтому не могу сказать, что в команде ошиблись со стратегией, потому что опирались на имеющиеся у нас данные», — приводит слова монегаска издание Motorsport Week.

Леклер закончил гонку на третьем месте, стартовав с первой позиции. На данный момент Шарль занимает третье место в личном зачёте пилотов, имея на счету 177 очков. Он уступает британцу Норрису, у которого 199 очков, и нидерландцу Максу Ферстаппену, возглавляющему зачётную таблицу с 277 очками.