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1500-сильный Nissan GT-R сразился на дрэг-стрипе с Chevrolet Vega мощностью 1300 л. c.

1500-сильный Nissan GT-R сразился на дрэг-стрипе с Chevrolet Vega мощностью 1300 л. c.
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На YouTube-канале Hoonigan опубликовано видео гонки на дрэг-стрипе Texas Motorplex с участием автомобилей, общая мощность которых составляет 2800 лошадиных сил. В заездах приняли участие Nissan GT-R с двигателем мощностью 1500 л. с., а также Chevrolet Vega 1973 года выпуска, под капотом у которой 1300 сил.

Права на видео принадлежат Hoonigan. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hoonigan.

Nissan GT-R, представленный на видео, обладает 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом и полным приводом. Chevrolet Vega оснащён 6,6-литровым турбированным V8, который передаёт мощность на заднюю ось. При этом масса Vega составляет 1180 кг, в то время как GT-R весит 1680 кг.

Дрэг-битва проходила до двух побед, и в обоих заездах уверенно первенствовал Chevrolet Vega.

Ранее в Hoonigan устроили гонки между 2000-сильным Lamborghini Huracan EVO и другим тюнингованным Nissan GT-R, у которого под капотом 1600 лошадиных сил.

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