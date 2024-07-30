Вольф — о командой тактике: мы бы, возможно, применили её, будь в гонке ещё один круг

Руководитель немецкого коллектива «Мерседес» Тото Вольф после Гран-при Бельгии рассказал, что команда возможно применила бы командный приказ и заставила Джорджа Расселла пропустить вперёд Льюиса Хэмилтона, чтобы защититься от пилота «Макларена» Оскара Пиастри, если бы гонка была на один круг длиннее.

«Мы бы, возможно, применили командную тактику, будь в гонке ещё один круг, потому что это защитило бы наше первое место от Оскара Пиастри, позволив Льюису [Хэмилтону] одержать победу, а Джордж финишировал бы третьим. Но я рад, что нам не пришлось использовать командный приказ», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

Напомним, на Гран-при Бельгии победу одержал Джордж Расселл, но после гонки был дисквалифицирован из-за недовеса на болиде в 1,5 кг. Победа досталась его напарнику Льюису Хэмилтону.