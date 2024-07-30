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Вольф объяснил, почему у Хэмилтона было два пит-стопа

Вольф объяснил, почему у Хэмилтона было два пит-стопа
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52-летний руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил, почему на Гран-при Бельгии британский пилот коллектива Льюис Хэмилтон был на тактике двух пит-стопов вместо альтернативной тактики его напарника Джорджа Расселла.

«Будучи пилотом, вы не имеете полной картины происходящего в гонке. Льюис говорил, что у него всё хорошо с шинами. Но на том этапе гонки ни у кого из нас не было единой точки зрения по поводу дальнейшей тактики. Нам пришлось защищаться от возможного андерката от машин сзади, думаю, это были Пиастри и Леклер.

И вы можете видеть, что все остальные команды логически пошли на вторую остановку. Ни одна программа не показывала возможность сохранить шины до конца гонки в таком темпе, иначе все топ-команды перешли бы на тактику с одним пит-стопом», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

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