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Марко — о составе пилотов «Ред Булл» и «РБ»: в 2025 году карты вновь перетасуются

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, отвечая на вопросы о ситуации с пилотами в команде «Ред Булл» и «РБ», сделал заявление о составе гонщиков в следующем сезоне.

«Все наши пилоты остаются до конца сезона-2024. В 2025 году карты вновь перетасуются», — приводит слова Марко издание F1-Insider.

В настоящий момент Серхио Перес из команды «Ред Булл» занимает седьмое место в личном зачёте, имея на своём счету 131 очко. У его напарника трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена 277 очков, и он возглавляет чемпионат.

В настоящий момент пилот команды «РБ» Даниэль Риккардо занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 12 очков. Его партнёр Юки Цунода занимает 12-ю позицию. На его счету 22 балла.

Напомним, 29 июля часть источников Формулы-1 стала публиковать новости, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объявил сотрудникам команды на заводе в Милтон-Кинсе о сохранении в составе команды до конца сезона Серхио Переса.