Никита Мазепин выступит на третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин примет участие в третьем этапе Кубка России по ралли-рейдам — Бахе «Дениса Давыдова». Гонка пройдёт со 2 по 4 августа в Ульяновске. Ранее в этом году Никита Мазепин и его штурман Иван Бездорожных стали победителями первого этапа Кубка России.

«Я рад принять участие в этой гонке. Ралли для меня — отличный способ поддерживать форму и проверять мои навыки внедорожного вождения», — приводит слова Никиты Мазепина его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что основатель команды «Хайтек», выступающей в Формуле-2 и Формуле-3, Оливер Оукс станет преемником Бруно Фамена на посту руководителя команды Формулы-1 «Альпин». До 2022 года Оукс являлся менеджером Мазепина, из-за чего возникли предположения, что российский пилот может стать претендентом на место в команде.