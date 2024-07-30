Руководство Ф-1 попросило «Ред Булл» сохранить Серхио Переса — F1-Insider

По сообщениям F1-Insider руководство Формулы-1 в лице Liberty Media попросило австрийскую команду «Ред Булл» сохранить 34-летнего мексиканского пилота Серхио Переса в составе своего коллектива из-за Гран-при Мексики, который пройдет в октябре 2024 года.

«Консультант австрийского коллектива Хельмут Марко отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что оставить мексиканца до конца сезона попросило руководство Liberty Media из-за продаж билетов на Гран-при Мексики», — сообщается в публикации издания.

Ранее в СМИ ходила информация, что в контракте Переса с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий «быкам» расстаться с пилотом прямо по ходу сезона в случае его слабых результатов, например если его отставание от напарника по команде Макса Ферстаппена будет составлять более 100 очков в личном зачёте.