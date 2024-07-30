Окон рассказал, насколько сложно было принять решение о подписании контракта с «Хаасом»

27-летний французский автогонщик, проводящий свой последний сезон за команду «Альпин», Эстебан Окон ответил на вопрос журналистов, насколько сложным было решение о присоединении в 2025 году к американскому коллективу «Хаас».

«Что ж, по сути, моё решение подтверждает то, что Аяо [Комацу] реализует в команде. Когда вы что-то говорите и обещаете, но при этом у вас есть факты [подтверждающие это], то всё становится предельно понятно. Поэтому для меня принять это решение было очень просто. Я доволен своим выбором и тем, как мы собираемся двигаться вперёд», — приводит слова Окона издание Racingnews365.

Напомним, 25 июля было официально объявлено, что французский пилот подписал многолетний контракт с «Хаасом». В сезоне-2025 Окон будет выступать с британским пилотом Оливером Берманом.