Вассёр высказался о решении обострившейся проблемы с «дельфинированием»

Руководитель итальянского коллектива «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что команда ищет пути решения обострившейся проблемы «дельфинирования» на последних Гран-при.

«Устранение «дельфинирования» — это шаг к повышению производительности, поэтому мы приложим все силы, будто в аду, и решим возникающие подпрыгивания на трассах. Я думаю, что смоделировать «дельфинирование» совершенно невозможно, потому что вы можете видеть, что от сеанса к сеансу, когда ветер меняет направление или что-то в этом роде, болид то может подпрыгивать, то ведёт себя спокойно.

Я думаю, что мы сделали огромный шаг вперёд, но и остальные команды серьёзно спрогрессировали. Проблема в том, что мы развиваемся медленнее, поскольку всегда играем с этим подпрыгиванием, чтобы оставаться рядом с конкурентами. А если мы промахнёмся с прогнозами и настройками на гонку, то придётся сделать шаг назад", — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

На Гран-при Бельгии пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс закончили гонку на 4-м и 7-м месте, но после дисквалификации пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла стали 3-м и 6-м.