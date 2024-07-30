Вольф — об Антонелли: 2025-й — хороший год для дебюта

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о возможном приходе в команду в 2025 году 17-летнего юниора Андреа Кими Антонелли.

«Мы никогда не можем знать наверняка. У нас есть талантливый юноша в академии. Но мы продолжаем следить за рынком пилотов. Лично я не уверен в том, как пойдут в дальнейшем дела внутри «Ред Булл». Критерии выбора нашего следующего гонщика просты: нам нужен лучший гонщик из имеющихся. На данный момент мой первый вариант — Кими Антонелли.

Многие гонщики подписали бы контракт на год или два, но этот вариант не для нас. Поэтому риск с Антонелли — это продуманный риск. В 2025 году мы всё равно будем в переходном периоде к 2026 году. Так что 2025-й — хороший год для дебюта», — приводит слова Вольфа издание Grandprix.com.

Напомним, перед началом сезона-2024 было объявлено, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон присоединится к итальянской команде «Феррари» в 2025 году.