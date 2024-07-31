Ваулз — о подписании Сайнса: мне нужен был лидер, а не просто тот, кто быстро ездит

Руководитель британской команды Формулы-1 «Уильямс» Джеймс Ваулз высказался, что одним из ключевых факторов при подписании контракта с пилотом Карлосом Сайнсом были лидерские способности испанца.

«Мне нужен был лидер, а не просто тот, кто быстро ездит. Я хотел, чтобы вокруг пилотов было всё правильно организовано, и Карлос способен создать сильный коллектив. Если вы посмотрите на каждую команду, в которой он выступал, то увидите, на каком уровне он начинал и на каком заканчивал. У него есть история, когда он заканчивал выступление в команде на гораздо лучшем месте, чем начинал.

Мы провели в переговорах слишком много ночей, о которых даже не хочется вспоминать (смеётся). Я публично заявил, что хочу видеть Карлоса частью команды. В такой ситуации вы можете выглядеть героем или неудачником – я осознавал это с самого начала, но я хотел, чтобы Карлос знал, насколько он является частью того, как, по моему мнению, выглядит будущее «Уильямса», — приводит слова Ваулза официальный сайт Формулы-1.

Напомним, 29 июля стало официально известно, что Карлос Сайнс подписал контракт с командой «Уильямс» на 2025 и 2026 год с возможностью дальнейшего продления.