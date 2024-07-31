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Майк Крак — о слухах о переходе в «Ауди»: приятно, когда о тебе постоянно говорят

Майк Крак — о слухах о переходе в «Ауди»: приятно, когда о тебе постоянно говорят
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52-летний люксембургский руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак вновь коснулся возможных слухов о его переходе в немецкий коллектив «Ауди».

«У меня здесь [в «Астон Мартин»] проект всей жизни, где есть кто-то, кто вкладывает столько средств, чтобы стать большой командой, поэтому быть частью этой команды — это возможность для всех. Поэтому я сосредоточен на этом проекте. 2025 и 2026 год — это огромный вызов, стоящий перед нами. Вот о чём мои мысли. Так что давайте твёрдо стоять на земле. Конечно, приятно, когда о тебе постоянно говорят, но я должен сосредоточиться на своей задаче, и, очевидно, это «Астон Мартин», — приводит слова Крака Nextgen-Auto.

После 14 этапов «Астон Мартин» идёт на пятом месте в Кубке конструкторов, имея на своём счету 73 очка.

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