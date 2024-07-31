«Уильямс» связался с Сайнсом насчёт перехода до новости об уходе Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз поделился подробностями хода переговоров с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом, о контракте с которым было объявлено недавно.

«Разговор продолжался в течение многих месяцев. Не прошло и нескольких недель, чтобы вы оказались в курсе некоторых событий, потому что всё было немного более публичным, чем было ранее в моей практике при обсуждении контрактов с гонщиками. Но на самом деле всё началось ещё в Абу-Даби в прошлом году», — приводит слова Ваулза издание Autosport

Напомним, 29 июля стало официально известно, что Сайнс подписал контракт с «Уильямсом» на 2025 и 2026 годы с возможностью дальнейшего продления.

В настоящий момент Сайнс выступает за «Феррари», которую покинет после этого сезона. Ему на смену придёт Льюис Хэмилтон.

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