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Ваулз раскрыл, что попросил Сайнс при заключении контракта с «Уильямсом»

Ваулз раскрыл, что попросил Сайнс при заключении контракта с «Уильямсом»
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Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз дал комментарий по поводу контракта испанского пилота Карлоса Сайнса с командой. 29 июля стало известно, что стороны заключили соглашение на 2025 и 2026 годы с возможностью дальнейшего продления. По словам босса команды, просьба раскрыть детали контракта исходила от испанца.

«Информацией владеет лагерь Карлоса. Информацией владею я. Так что всё, что вы прочитали в интернете, – домыслы, и только. Сообщение о том, что контракт заключён на 2025-й, 2026-й и последующие годы, исходило не от меня, а от Карлоса. Он хотел, чтобы всем вам, всему миру было предельно ясно, что он взял на себя эти обязательства. Именно здесь он хочет быть», — приводит слова Ваулза Autosport.

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