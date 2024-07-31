Даниэль Риккардо — о съёмочном дне «РБ»: для меня многое поставлено на карту

Австралийский гонщик «РБ» Даниэль Риккардо высказался о предстоящем съёмочном дне своей команды «РБ», в котором, помимо него, участие примет новозеландец Лиам Лоусон.

«Для меня многое поставлено на карту, но я в хорошем настроении», — приводит слова Риккардо издание F1-Insider.

В настоящий момент Риккардо занимает 13-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 12 очков. Его партнёр Юки Цунода занимает 12-ю позицию. На его счету 22 балла.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, отвечая на вопросы о ситуации с пилотами в команде «Ред Булл» и «РБ», сделал заявление о составе гонщиков в следующем сезоне. По словам Марко, в 2025 году могут произойти изменения.

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