«Мы отставали с самого начала». Албон негативно высказался о сезоне «Уильямса»

Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон критично высказался о минувшей первой половине сезона для своей команды.

«Мы отставали с самого начала. Мы опоздали с машиной, теперь весь сезон за это расплачиваемся. Вот и всё.

У нас было немного обновлений в этом сезоне, если они вообще были, поэтому мы и отстаём. Надеюсь, на базе делают всё возможное. Сейчас небольшой перерыв, посмотрим, как всё сложится. Если мы проведём соответствующие обновления машины в самом начале, то будем регулярней бороться за очки», — приводит слова Албона пресс-служба Ф-1.

Напомним, после 14 этапов «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов. Албон располагается на 18-м месте в личном зачёте, его напарник Логан Сарджент — 20-й.