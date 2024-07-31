Хорнер спрогнозировал борьбу между командами Ф-1 на ближайшие полтора года

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что в ближайшие полтора года борьба в чемпионате будет вестись между четырьмя командами.

«Впереди у нас 18 месяцев напряжённой борьбы между четырьмя командами, иначе и быть не могло, учитывая, что правила не поменяются», — приводит слова Хорнера FormulaPassion.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов, имея в активе 408 очков. На втором месте находится британская команда «Макларен», у которой 366 баллов. Топ-3 замыкает «Феррари» с 345 очками. «Мерседес» на четвёртой позиции (266).

Ранее Хорнер высказался о пилоте команды Серхио Пересе, признавшись, что все в гоночном желают ему успеха.

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