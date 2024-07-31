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«Альпин» назначила новым руководителем команды экс-менеджера Мазепина

«Альпин» назначила новым руководителем команды экс-менеджера Мазепина
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Французская команда Формулы-1 «Альпин» объявила нового руководителя команды. Им стал 36-летний британский специалист Оливер Оукс, известный также по работе с россиянином Никитой Мазепиным.

«Приятно поприветствовать Оли в команде, он станет одним из самых молодых руководителей, которых видел этот спорт. Эта команда создаётся для будущего успеха, и это подчеркивается назначением Оли на руководящую должность. Мы с нетерпением ожидаем возможности воспользоваться его энтузиазмом, энергией и страстью к гонкам», — прокомментировал новость глава «Рено» Лука де Мео.

«Очень благодарен Луке де Мео и Флавио Бриаторе за возможность возглавить команду «Альпин», возможность возвращения к конкуренции. У команды талантливые люди и прекрасные ресурсы, и я уверен, что вместе мы сможем многого добиться за остаток сезона и в долгосрочной перспективе», — сказал Оукс.

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