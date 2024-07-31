«Немного разочарован». Алонсо высказался о выступлении «Астон Мартин» в этом сезоне Ф-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1, признавшись, что испытывает небольшое разочарование.

«Немного разочарован. Мы не можем скрывать тот факт, что сегодня боремся с «Уильямсом», «РБ» и «Альпин». В прошлом году мы рассчитывали на то, чтобы быть в четвёрке лучших. Теперь они вне досягаемости, и мы просто защищаемся от тех, кто позади. Так что нам определённо предстоит много работы во время летних каникул и во второй половине года. Мы не сдадимся, но нам нужно работать», — приводит слова Фернандо издание Racingnews365.

Ранее испанский гонщик поделился мнением о задачах команды на летний перерыв в Формуле-1.

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