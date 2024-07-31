Сайнс будет четвёртым пилотом в Ф-1, который выступит за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»

Испанец Карлос Сайнс станет четвёртым гонщиком в истории Формулы-1, который выступит за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс». Ранее эти команды в чемпионате представляли такие пилоты, как Ален Прост, Найджел Мэнселл и Жаки Икс.

Прост выступал за «Макларен» с 1984 по 1989 год. В период с 1990 по 1991 год он был гонщиком «Феррари», а в 1993-м представлял «Уильямс». Мэнселл был пилотом «Уильямса» в 1995-м, с 1989 по 1990 год он гонялся за «Феррари», а в период с 1985 по 1988 и с 1991/1992 по 1994 год был гонщиком «Уильямса». Икс был в «Макларене» в 1973 году, в «Феррари» – в 1968-м и с 1971 по 1973-й, а в «Уильямсе» – в 1973-м.

Что касается Сайнса, то «Макларен» он представлял в сезоне-2019/2020. В «Феррари» он выступает с 2021 года. Итальянскую команду он покинет по окончании этого сезона Формулы-1, после чего перейдёт в «Уильямс».

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