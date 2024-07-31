В США Tesla Cybertruck превратили в автомобиль скорой помощи

В штате Нью-Джерси один из пользователей форума Reddit обнаружил электропикап Tesla Cybertruck, переоборудованный для нужд скорой помощи.

Автомобиль выкрашен в цвета службы EMS и визуально отличается от оригинальной модели светосигнальной системой на крыше. Сообщается, что автомобиль принадлежит некоммерческой организации Hatzulas Nefashos и был передан ей безвозмездно неким частным лицом.

Отметим, что это не первый экземпляр Tesla Cybertruck, переделанный для нужд экстренных служб. Так, в июне этого года компания Up.Fit, специализирующаяся на создании особых версий автомобилей Tesla, представила Up.Fit Cybertruck Next-Gen Patrol, который, по словам создателей, подойдёт полиции, пожарной службе и военным.