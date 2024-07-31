Шарль Леклер подвёл итоги первой половины сезона Формулы-1 для «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1 до летнего перерыва.

«Выступление в первой половине сезона получилось для нас действительно хорошим. Думаю, мы не могли надеяться на лучшее. Мы максимально использовали потенциал машины. Затем мы провели четыре гонки, в которых использовали экстремальные настройки. В квалификациях я не мог понять, где предел нашего болида. Мы потеряли много очков. В последних двух гонках мы снова сосредоточились на том, чтобы добиться максимальных результатов, и, я думаю, нам это удалось. На этом нам и нужно сосредоточиться и прибавить во второй половине сезона, если мы хотим добиться лучших результатов», — приводит слова Леклера Formu1a.uno.

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