Антонелли раскрыл имя своего кумира в Ф-1 и назвал двух любимых пилотов из нынешних

17-летний итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о своих любимых гонщиках.

«Мой кумир – Айртон Сенна. Из нынешних пилотов мне больше всего нравятся Ферстаппен и Хэмилтон», — приводит слова Антонелли издание F1oversteer.

Напомним, Сенна погиб 1 мая 1994 года в результате аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. Ему было 34 года. За день до этого, 30 апреля 1994 года, в квалификации Гран-при Сан-Марино погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Позже в рукаве комбинезона Сенны был найден австрийский флаг – выступление в гонке он хотел посвятить погибшему австрийцу.

Ранее мнением об Антонелли поделился руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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