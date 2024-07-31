Норрис назвал свою ошибку в первой половине сезона

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис, оценивая прошедшую часть сезона, признался, что не всегда справлялся со своими эмоциями на трассе.

«Нет какой-то одной конкретной причины, я просто слишком стараюсь и расплачиваюсь за это. Как перезагрузиться? Просто забыть об этом. У нас впереди неделя собраний, и её первую половину я проведу на базе, чтобы убедиться, что у нас всё хорошо. И я думаю, что так и есть.

Я чувствую много позитива. Да, у нас не всё получилось, но я чувствую, что у нас по-прежнему есть то, что нам нужно, и то, чего хотим. Поэтому я рад. У нас есть всё, чтобы сражаться, вопрос заключается во мне, поэтому я перестроюсь, забуду обо всём на время и вернусь сильнее», — приводит слова Норриса издание Racingnwes365.