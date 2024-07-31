Инженер «Мерседеса» объяснил дисквалификацию Расселла в Бельгии

Главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин объяснил дисквалификацию британца Джорджа Расселла в гонке Гран-при Бельгии из-за недовеса.

«Сейчас мы пытаемся в точности понять, что произошло. Преимущественно это заключается во взвешивании отдельных компонентов. Машина может терять вес во время гонки, происходит износ шин, планки под днищем и износ тормозов. Также следует учитывать расход масла. Пилоты также могут потерять в весе, и это касается Джорджа в этой конкретной гонке.

Машины начали гонку с одинаковым весом. После квалификации между ними была разница в 500 граммов. Проблемы возникли только у Джорджа, поскольку у него намного сильнее износились шины. И, похоже, что мы сильно сточили планку», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».