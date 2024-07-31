В Санкт-Петербурге состоялся пятый этап RDS Europe 2024

Пятый этап RDS Europe 2024, который проходил в рамках фестиваля Garage Fest, состоялся в Санкт-Петербурге. Соревнования проходили в бетонном колизее автодрома «Игора Драйв».

Зачёт NXT

Парные заезды начались с противостояний топ-8 в зачётной группе NXT, по итогам которых стадию топ-4 пополнили Илья Клюкин, Валерий Никулин, Тарас Шатов и Иван Седых.

В первом полуфинале Илья Клюкин встречался с Валерием Никулиным. В результате зрелищной борьбы победителем стал Никулин. Вторым финалистом стал действующий лидер зачёта NXT Иван Седых, который в очередной раз получил возможность выступить в финале.

За третье место в зачётной группе NXT Илья Клюкин и Тарас Шатов не смогли выявить лучшего за один хит – судьи приняли решение назначить ОМТ. В нём опять не было явного фаворита, поэтому снова пришлось прибегнуть к ОМТ. Так как никто из пилотов не смог выехать на старт после перерыва, согласно пункту регламента 25.11 RDS Europe, оба спортсмена закончили выступление на четвёртой строчке.

В финале гонщики снова развлекли публику контактной борьбой. Судей больше впечатлила езда Валерия Никулина, который стал победителем пятого этапа RDS Europe 2024 в зачётной группе NXT!

Фото: RDS Europe

Личный зачёт NXT:

1) Валерий Никулин

2) Иван Седых

Турнирная таблица доступна по ссылке.

Зачёт PRO

Стадия топ-24, с которой начались заезды в зачёте PRO, показала, что воскресные парные заезды порадуют любителей плотного и контактного дрифта. Каждый заезд изобиловал моментами борьбы между гонщиками, которые то и дело теряли кузовные элементы своих автомобилей в ожесточённой схватке друг с другом.

В топ-16 прошли Иван Пальмин (Carville Racing), Данила Воробьёв (Lukoil Racing Drift Team), Илья Полищук и Александр Абрамов (оба – Культура заноса), Кирилл Мацкевич и Леонид Шнайдер (оба – Time Up), а Сергей Ермаков и Григорий Гусев (Lukoil Racing Drift Team) завоевали путёвку дальше в ОМТ.

В топ-8 пробились Иван Пальмин (Carville Racing), Сергей Ермаков, Данила Воробьев и Григорий Гусев (оба — Lukoil Racing Drift Team), Илья Полищук и Александр Абрамов (оба – Культура заноса), Кирилл Мацкевич и Леонид Шнайдер (оба – Time Up).

Четвертьфиналы стартовали с хита между одним из претендентов на титул Иваном Пальминым и дебютантом сезона-2024 Сергеем Ермаковым. Без аварии не обошлось. Пальмин едет дальше. Также полуфиналистами стали Данила Воробьёв, Леонид Шнайдер и Григорий Гусев.

Фото: RDS Europe

В первом полуфинале «тройки» BMW под управлением Ивана Пальмина и Данилы Воробьёва показали потрясающий дрифт. Судьи долго выбирали победителя и приняли решение назначить OMT! Гусев и Шнайдер, являющиеся постоянными участниками RDS GP, сразились во втором полуфинале. Судейский корпус отдал предпочтение Григорию Гусеву, который точнее прошёл траекторию преследователем. ОМТ-хит между Пальминым и Воробьёвым вновь не выявил сильнейшего. Ещё один ОМТ стал удачным для Ивана Пальмина.

Шнайдер и Воробьёв устроили шоу в борьбе за третье место! Первая половина хита окутала дымом окрестности трассы, а во втором Леонид совершил ошибку и врезался в бетонную стену. Таким образом, Данила Воробьёв стал обладателем бронзовой медали по итогам пятого этапа.

Венчал уикенд финал между Григорием Гусевым и Иваном Пальминым. Оба гонщика были заряжены на победу и смогли свой настрой перенести на трассу! Одного хита вновь не хватило – в очередной раз ОМТ. На этот раз решающий. Победителем пятого этапа RDS Europe 2024 в зачёте PRO стал Григорий Гусев из Lukoil Racing Drift Team!

Фото: RDS Europe

Личный зачёт PRO:

1) Григорий Гусев (Lukoil Racing Drift Team)

2) Иван Пальмин (Carville Racing)

3) Данила Воробьёв (Lukoil Racing Drift Team)

Командный зачёт PRO:

1) Lukoil Racing Drift Team

2) Time Up

3) Carville Racing

Турнирная таблица доступна по ссылке.

Следующий этап RDS Europe 2024 состоится 24-25 августа в Челябинске на автодроме «Трасса 74».