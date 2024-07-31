В Audi представили свой самый аэродинамически эффективный автомобиль

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Компания Audi представила новую версию электрической A6 e-tron, показав модели A6 Avant e-tron и A6 Sportback e-tron, а также флагманские S6 Avant e-tron и S6 Sportback e-tron. Отмечается, что Audi A6 Sportback e-tron обладает самым низким в истории Volkswagen Group коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,21.

Audi A6 Avant e-tron и A6 Sportback e-tron Фото: Audi

Автомобили S6 Sportback e-tron и S6 Avant e-tron оснащаются электромоторами мощностью 370 кВт (503 л. с.), а при использовании лаунч-контроля силовая установка генерирует 405 кВт (550 л. с.). В таком режиме обе машины разгоняются до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Audi S6 Sportback e-tron Фото: Audi

У A6 Sportback e-tron и A6 Avant e-tron по 270 кВт (367 л. с.), а для разгона до 100 км/ч им требуется по 5,4 секунды. При этом максимальная скорость моделей A6 ограничена на уровне 210 км/ч, а S6 способны развивать 240 км/ч.

Audi S6 Avant e-tron Фото: Audi

Стоимость этих машин начинается от € 75,6 тыс. за Audi A6 Sportback e-tron и достигают € 101 тыс. в случае Audi S6 Avant e-tron.