Хорнер — о будущем «Ред Булл» и «РБ»: у нас огромный резерв талантов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию с пилотами в команде «Ред Булл» и «РБ». Ранее советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко сделал заявление, что состав гонщиков останется прежним до конца сезона-2024.

«У нас есть проблемы, но также необходимо иметь решения на завтра, и я думаю, что у нас огромный резерв талантов. У нас есть опыт, у нас есть молодёжь. У нас есть Лиам Лоусон на подхвате, Исак Хаджар, который отлично выступает в Формуле-2. У нас есть Арвид Линдблад, который, по моему мнению, является действительно впечатляющим талантом в Формуле-3. Я думаю, что в нашей команде есть несколько талантливых людей», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, по сообщениям F1-Insider, руководство Формулы-1 в лице Liberty Media попросило австрийскую команду «Ред Булл» сохранить 34-летнего мексиканского пилота Серхио Переса в составе своего коллектива из-за Гран-при Мексики.