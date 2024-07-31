Автомобильный фестиваль GARAGE FEST 2024 прошёл на «Игора Драйв»

27 и 28 июля прошло главное автомобильное событие сезона – GARAGE FEST Игора Драйв 2024. В этом году спортивно-развлекательная программа для зрителей стала ещё разнообразнее: гонка на выносливость, соревнования по дрифту, кольцевые гонки на исторических автомобилях, инженерное соревнование среди участников из разных стран мира, выставка редких коллекционных автомобилей, а также концерты известных артистов.

В субботу на кольцевой трассе Автодрома прошёл третий этап российской серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge, в рамках которого произошло два исторических события: дебют российского суперкара Rossa LM GT, который участвовал в демонстрационных заездах, а также рекордное число участников — на старт вышли 37 экипажей.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Впервые в рамках фестиваля прошли гонки серии Classic Touring, участники которой вышли на кольцевую трассу в воскресенье. Участие в четвёртом этапе приняли 73 пилота, в числе которых были и новички сезона.

Параллельно в оба дня фестиваля проходил пятый этап RDS Europe, который получился необычайно напряжённым из-за сложной конфигурации трассы.

В инженерном соревновании «Формула Студент» за победу боролись не только россияне, но и представители Китая, Индии, Казахстана и Турции — всего 16 команд.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

Более 170 классических и редких автомобилей составили в этом году экспозицию проекта «Автокультура». Рядом располагались самые мощные гоночные машины в России — могучие дрэгстеры и промоды, которые совершили несколько шоу-заездов.

У главной трибуны автодрома два дня работала студия, гостями которой стали пилоты, руководители гоночных серий и звёздные гости.

Каждый из двух дней фестиваля завершал масштабный концерт. В субботу, 27 июля, музыкальную программу открыли группа ZOLOTO и её фронтмен Владимир Золотухин. Следом на сцену GARAGE FEST вышла Диана Арбенина с группой «Ночные Снайперы» в сопровождении оркестра. Финальную точку фестиваля поставил 28 июля поп-рэп-дуэт HammAli&Navai.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

«Можно с уверенностью сказать, что сегодня GARAGE FEST– это главное событие лета, которое превратилось в настоящее движение, объединяющее людей всех возрастов. Популярность автодрома «Игора Драйв» растёт с каждым годом, и в течение пяти лет мы пошагово развиваем его не только с точки зрения спортивной составляющей, но и с позиции событийной составляющей и инфраструктуры. У нас проходит масса интересных мероприятий, и, конечно, GARAGE FEST – ключевое из них. Это два дня насыщенной спортивной и развлекательной программы, когда можно посмотреть зрелищные гонки, отлично провести время и насладиться атмосферой музыки, скорости и драйва», – отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.