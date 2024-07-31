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Один из сотрудников «Рено» заявил о возможной забастовке мотористов Формулы-1

Один из сотрудников «Рено» заявил о возможной забастовке мотористов Формулы-1
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Один из сотрудников французской автомобилестроительной корпорации «Рено» рассказал изданию L’Equipe, что они могут не завести моторы на машинах в качестве забастовки. Это происходит на фоне перехода команды «Альпин» к заключению внешней сделки по поставке двигателей. Об этом сообщает F1oversteer.

Ранее известный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд написал, что мотористы «Рено» могут объявить забастовку из-за недовольства приостановкой проекта по производству силовых установок для Формулы-1.

Напомним, бывший руководитель «Альпин» Бруно Фамен подтвердил, что «Рено» покинет «Королевские гонки» как производитель силовых установок в конце 2025 года. Сообщалось, что проект «Рено» по созданию новых дорожных моделей «Альпин» поглотит ресурсы, которые команда на данный момент использует для разработки силовых установок.

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