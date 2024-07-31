«Выбор, сделанный не в духе «Ред Булл». Экс-пилот Ф-1 высказался о решении оставить Переса

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал решение «Ред Булл» оставить гонщика Серхио Переса до конца сезона-2024. Ранее советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко сделал заявление, что состав пилотов останется прежним до конца нынешнего года.

«Я считаю это невероятным. Выбор, сделанный не в духе «Ред Булл». Обычно они никогда не дают кому-то шанс так долго, если кто-то не демонстрирует результат. А после первых четырёх гонок его выступления ухудшились. Решение принимается коллективно. Марко, Хорнер и команда в целом могут что-то привнести. Я всё ещё не понимаю, почему Хорнер так долго идёт навстречу Пересу. Очевидно, Хорнер имеет больше полномочий, чем Марко.

Конечно, есть молодой гонщик, такой как Лиам Лоусон, который хочет очень сильно проявить себя рядом с Максом Ферстаппеном. Но, с другой стороны, если он не покажет себя, то его карьере конец. Если выбирать кого-то, кто знает команду, является хорошим вторым гонщиком, не делает слишком много ошибок и не слишком часто попадает в аварии. Тогда это Риккардо», — приводит слова ван дер Гарде GPblog.

Напомним, по сообщениям F1-Insider, руководство Формулы-1 в лице Liberty Media попросило австрийскую команду «Ред Булл» сохранить 34-летнего мексиканского пилота Серхио Переса в составе своего коллектива из-за Гран-при Мексики.