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В Pagani представили открытую версию гиперкара Utopia

В Pagani представили открытую версию гиперкара Utopia
Pagani Utopia Roadster
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Компания Pagani Automobili представила новую версию гиперкара Utopia — это Utopia Roadster, представленный с различными вариантами складной крыши.

Pagani Utopia Roadster

Pagani Utopia Roadster

Фото: Pagani Automobili

Создатели отмечают, что масса Pagani Utopia Roadster составляет 1280 килограммов, то есть столько же, сколько и Utopia Coupe. В движение автомобиль приводится атмосферным двигателем V12 мощностью 635 кВт (863 л. с.).

Pagani Utopia Roadster

Pagani Utopia Roadster

Фото: Pagani Automobili

Одной из особенностей Pagani Utopia Roadster стали «умные» шины Pirelli Cyber Tyre. Они оснащены специальными датчиками, которые передают на бортовой компьютер все данные о состоянии шин, открывая дополнительные возможности для водителя.

Pagani Utopia Roadster

Pagani Utopia Roadster

Фото: Pagani Automobili

В общей сложности будет выпущено 130 экземпляров Pagani Utopia Roadster. Стоимость автомобиля — € 3,1 млн.

Напомним, в прошлом году дебютировала открытая версия Pagani Imola, а в феврале 2024-го итальянская компания представила свой самый мощный автомобиль — 900-сильный трековый гиперкар Huayra R Evo.

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