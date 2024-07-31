В Pagani представили открытую версию гиперкара Utopia

Компания Pagani Automobili представила новую версию гиперкара Utopia — это Utopia Roadster, представленный с различными вариантами складной крыши.

Pagani Utopia Roadster Фото: Pagani Automobili

Создатели отмечают, что масса Pagani Utopia Roadster составляет 1280 килограммов, то есть столько же, сколько и Utopia Coupe. В движение автомобиль приводится атмосферным двигателем V12 мощностью 635 кВт (863 л. с.).

Pagani Utopia Roadster Фото: Pagani Automobili

Одной из особенностей Pagani Utopia Roadster стали «умные» шины Pirelli Cyber Tyre. Они оснащены специальными датчиками, которые передают на бортовой компьютер все данные о состоянии шин, открывая дополнительные возможности для водителя.

Pagani Utopia Roadster Фото: Pagani Automobili

В общей сложности будет выпущено 130 экземпляров Pagani Utopia Roadster. Стоимость автомобиля — € 3,1 млн.

Напомним, в прошлом году дебютировала открытая версия Pagani Imola, а в феврале 2024-го итальянская компания представила свой самый мощный автомобиль — 900-сильный трековый гиперкар Huayra R Evo.