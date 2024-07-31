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Джек Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» — Motorsport Italia

Джек Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» — Motorsport Italia
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Резервный пилот Джек Дуэн подпишет соглашение с «Альпин» по окончании тестов, проходящих на трассе Спа, чтобы стать боевым пилотом французского гоночного коллектива. Об этом сообщает Motorsport Italia. Официальное объявление будет сделано в ближайшие несколько дней.

По информации Motorsport, решение было принято после того, как испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс заключил двухлетнее соглашение с командой «Уильямс». Сообщается, что соглашение между Дуэном и «Альпин» уже достигнуто, а подписание состоится в ближайшее время, после чего последует объявление.

Ранее пилот Пьер Гасли заключил долгосрочный договор с французским гоночным коллективом.

Напомним, сегодня, 31 июля, «Альпин» объявила нового руководителя команды. Им стал 36-летний британский специалист Оливер Оукс, известный также по работе с россиянином Никитой Мазепиным.

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