Окон — о работе с Берманом в «Хаасе»: не могу дождаться, чтобы объединиться с ним

Французский гонщик Эстебан Окон, проводящий свой последний сезон за «Альпин», высказался о своём будущем напарнике в «Хаасе» 19-летнем британском пилоте Оливере Бермане.

Напомним, 25 июля было официально объявлено, что французский пилот подписал многолетний контракт с «Хаасом».

«Я разговаривал с ним на самом деле в Будапеште, это, вероятно, была наша первая встреча. Оливер очень молодой, многообещающий гонщик в Формуле-1, многие говорят, что он станет будущим чемпионом, и я не могу дождаться, чтобы объединиться с ним. Он также привнесёт в команду новые идеи. Я также постараюсь внести свой вклад и уверен, что наше сотрудничество будет замечательным, чтобы повести команду вперёд и, надеюсь, достичь того, чего мы хотим.

Я не думаю, что Оливеру нужна моя помощь в чём-либо. У него, вероятно, больше опыта работы с этой командой, чем у меня. Он много ездил во время первых свободных тренировок, а также на тестах. Вероятно, это мне придётся спрашивать его о гораздо большем количестве вещей, чем давать советы. Мы просто будем очень открыто говорить обо всех ситуациях, пытаясь направить команду на правильный технический путь как можно раньше», — приводит слова Окона GPblog.