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Экс-пилот Ф-1 Ламмерс — о Ландо Норрисе: он пример для подражания

Экс-пилот Ф-1 Ламмерс — о Ландо Норрисе: он пример для подражания
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Бывший пилот Формулы-1 нидерландец Ян Ламмерс поделился мнением о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе, который после Гран-при Бельгии самокритично оценил своё выступление. Британец финишировал на шестом месте, но после дисквалификации Джорджа Расселла («Мерседес») стал пятым.

«Я думаю, что он замечательный человек. За последние годы я не слышал ни о ком, кто мог бы быть таким продуктивным, самокритичным. И я думаю, что это в том числе помогает ему продолжать в том же духе. Он проделает фантастическую работу. Думаю, он пример для подражания. В тот момент, когда вы признаёте ошибку, вы избавляетесь от обсуждений и можете двигаться дальше», — приводит слова Ламмерса GPblog.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер дал совет Норрису после Гран-при Бельгии.

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