Карлос Сайнс дал оценку прогрессу «Макларена» в этом сезоне Ф-1

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал прогресс «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1. Сайнс представлял британский гоночный коллектив в сезоне-2019/2020.

«Я бы не сказал, что когда-либо предсказывал это. Думаю, когда я ушёл из «Макларена» четыре года назад, у меня было чувство, что команда движется в правильном направлении. Это было очень хорошее место, и мне там нравилось. Поэтому, когда я ушёл, то чувствовал, что прогресс команды, скорее, вопрос времени.

Но я действительно считаю, что правильные люди вывели эту команду вперёд. И да, прошло три-четыре года с тех пор, как я ушёл. Но особенно в этом году, я думаю, они показали настоящую силу и большие шаги, которые они проделали за очень короткий промежуток времени», — приводит слова Сайнса GPblog.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Макларен» занимает второе место, имея в активе 366 очков. Британский гоночный коллектив уступает «Ред Булл» 42 очка.