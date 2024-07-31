Вассёр назвал трассы второй половины сезона Ф-1, подходящие для болида «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр предположил, какие трассы подойдут болиду итальянского гоночного коллектива во второй половине сезона.

«Будет хорошая последовательность трасс, которые подходят для нас. Это в Монце, Баку и Сингапуре. Это хорошие трассы, подходящие под характеристики автомобиля. Самое главное — набрать очки, и это было целью перед Спа. Не проиграть очки «Макларену» и «Ред Булл», но мы это сделали. И в Зандворте мы будем придерживаться той же цели, потому что я убеждён, что следующие три-четыре гонки после этих двух будут для нас гораздо более удачными», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

Ранее Фредерик Вассёр высказался о путях решения обострившейся проблемы дельфинирования.