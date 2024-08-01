Макс Ферстаппен обозначил цель на вторую половину сезона Ф-1

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что необходимо сделать команде во второй половине сезона.

«Мы должны стать лучше, иначе сезон будет долгим, таков мой вывод. Это было совершенно ясно. Все выкладываются на полную, и мы собираемся извлечь из этого максимум пользы до конца сезона. Надеюсь, что у нас ещё будет достаточно возможностей выиграть гонки. Нужно попытаться исправиться, но это нелегко. Другие команды вокруг нас выступают очень стабильно и просто хорошо справляются. Так что надеюсь, у нас будет больше шансов на победу.

Все гонки были познавательными, некоторые вещи можно было бы сделать лучше, оглядываясь назад. Но оглядываться назад всегда легко. Каждый уикенд — это опыт для обучения. Это типично для Формулы-1. Нужно быть реалистом. Я всегда говорил, что придёт время, когда погода изменится. И это происходит уже несколько гонок», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Напомним, Макс Ферстаппен проиграл четыре гонки подряд. Это самая продолжительная серия без побед для пилота «Ред Булл» впервые с 2020 года.