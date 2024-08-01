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Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса» выиграть Кубок конструкторов в этом сезоне Ф-1

Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса» выиграть Кубок конструкторов в этом сезоне Ф-1
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39-летний британский автогонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал чёткий ответ, сможет ли команда побороться за Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Нет. Это было бы возлаганием больших надежд. Но если мы сможем продолжить выступать так же, как в последних нескольких гонках, которые были фантастическими, и сможем начать наши выходные немного получше, то надеюсь, что продолжим в том же духе», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Мерседес» располагается на четвёртом месте, имея в активе 266 очков. Команда уступает «Ред Булл», занимающему первую позицию, 142 очка, а «Макларену», находящемуся на второй позиции, 100 очков.

Ранее главный гоночный инженер команды «Мерседес» Эндрю Шовлин объяснил дисквалификацию британца Джорджа Расселла в гонке Гран-при Бельгии.

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