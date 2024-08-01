Штайнер дал прогноз, как распределятся оставшиеся места в командах Ф-1 среди гонщиков

Бывший руководитель «Хааса», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер предположил, кто из гонщиков займёт оставшиеся места в «Мерседесе», «Кик-Заубер» и «Альпин» в следующем сезоне Формулы-1.

«Я думаю, Кими Антонелли перейдёт в «Мерседес». Кто перейдёт в «Кик-Заубер»? Думаю, они оставят Боттаса. «Ауди» нужно найти лучшего из доступных гонщиков. «Альпин» тоже нужен такой пилот. Боттас выиграл много гонок в своей карьере. Сейчас он просто не может этого показать, потому что машина не позволяет ему это сделать. Но в остальном он всегда был хорошим гонщиком. Хюлькенберг и Боттас оба хорошие пилоты.

Мы брали интервью у Флавио на стартовой решетке для немецкого телеканала RTL, и мой коллега спросил у него [о кандидатах]. Он ответил, что все участвуют в гонке за это место. Таков был его ответ, поэтому мне просто нужно повторить его. У меня нет мнения. Магнуссен может быть вариантом. У также них есть Джек Дуэн и Мик Шумахер», — приводит слова Штайнера PlanetF1.

Ранее издание Motorsport Italia сообщило, что резервист Джек Дуэн подпишет соглашение с «Альпин», чтобы стать боевым пилотом французского гоночного коллектива.