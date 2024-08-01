Глава «Макларена» Стелла обозначил, какую ошибку Норриса нужно попробовать исправить

Глава «Макларена» Андреа Стелла рассказал, что команда проанализирует старты пилота Ландо Норриса в недавних гонках, чтобы помочь ему избежать дальнейших ошибок.

«Во-первых, такие ситуации всегда очень незначительны. Думаю, Ландо немного отвлёкся от того, что происходило на внутренней стороне, поэтому выехал за пределы трассы. Мы работаем с Ландо так же, как и с Оскаром, чтобы попытаться увидеть все направления, в которых мы можем совершенствоваться как по отдельности, так и вместе. Это определённо даёт нам некоторые элементы для анализа того, как проявляются некоторые из этих упущенных возможностей в гонке.

Например, для Ландо похоже, что статистически некоторые возможности возникают на ранних этапах гонки, поэтому нам нужно проверить, являются ли эти ранние этапы гонки чем-то обоснованным или это просто случайность. Как и любой другой спортсмен или гонщик, Ландо — при поддержке команды — подумает: «Что я могу сделать лучше, чтобы мы могли извлечь выгоду из нашей хорошей работы?» — приводит слова Стеллы Motorsport.

Ранее генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что во время летней паузы команда обсудит вопрос, отдать ли гонщику Ландо Норрису приоритет перед Оскаром Пиастри на оставшуюся часть сезона.