«Мерседес» вернёт обновления днища, снятые на Гран-при Бельгии

Команда Формулы-1 «Мерседес» планирует вернуть модернизированное днище на болид после летнего перерыва на Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает Motorsport. Напомним, «Мерседес» снял все обновления, привезённые в Спа, после пятничных практик Гран-при Бельгии.

«После тренировок в Спа мы внесли радикальные изменения, чтобы восстановить некоторые характеристики, но мы считаем, что дело было не в днище. Тогда мы сможем быть уверены, действительно ли дело в механической составляющей, как мы и думали, или же не сработало взаимодействие некоторых аэродинамических и механических компонентов», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа Motorsport.

Ранее британский пилот Джордж Расселл объяснил, почему в команде приняли решение снять обновления днища после тренировок в пятницу.