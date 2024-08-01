ФИА внесла правки в спортивный регламент Ф-1 после инцидентов на ГП Китая

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла меры для устранения путаницы, вызванной двумя инцидентами c гонщиками «Феррари» Карлосом Сайнсом и «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Китая в Шанхае. Для этого ФИА уточнила спортивный регламент Формулы-1, сообщает Motorsport Week.

ФИА внесла одну поправку в статью 39.6 спортивного регламента: «Любой гонщик, чья машина останавливается в любой зоне, кроме пит-лейна, во время квалификации или квалификации спринта и получает физическую помощь со стороны, не будет допущен к дальнейшему участию в этой сессии». Тем самым федерация подтвердила, что если пилот смог возобновить движение без посторонней помощи, то он может продолжать участие, даже если простоял продолжительное время.

Второе изменение, внесённое на фоне событий в Китае, приведёт к тому, что штрафы, полученные в спринтерских гонках, будут перенесены на основные гонки Гран-при. В случае, если пилот не может отбыть наказание, стюарды могут наложить штраф в виде потери места на стартовой решётке в следующей гонке.

ФИА также обозначила, что следует делать в случае закрытия въезда на пит-лейн при возникновении красного флага: «В исключительных обстоятельствах все автомобили должны медленно продвигаться к стартовой решётке. Первый прибывший автомобиль должен занять поул-позицию, а остальные — оставшиеся позиции в порядке прибытия».