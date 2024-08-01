В Porsche представили уникальный 911-й в честь экс-пилота Формулы-1

Компания Porsche представила уникальный спорткар 911 GT3 RS, созданный в честь швейцарского гонщика Йо Зифферта, который в 1960-х годах выступал в Формуле-1 и дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» в классе P 2.0 в составе Porsche System Engineering.

Porsche 911 GT3 RS в честь Йо Зифферта Фото: Porsche

В создании автомобиля участвовала семья Зифферта: над машиной работали в том числе его сын Филипп, а также внук Жереми. Выкрашен автомобиль в честь ливреи Porsche 917, на котором Зифферт в паре с Куртом Аренсом выиграл «1000 км Цельтвега» в 1969-м и завоевал первую в истории 917-й победу. Вместе с этим на боковых дверях размещён номер 29, под которым в той гонке выступал экипаж Зифферта и Аренса.

Porsche 911 GT3 RS в честь Йо Зифферта Фото: Porsche

Йо Зифферт дебютировал в Формуле-1 в 1962 году. У швейцарца две победы на этапах чемпионата мира и ещё три первых места во внезачётных гонках Ф-1. Кроме того, он семь раз стартовал в «24 часах Ле-Мана» и в шести случаях пилотировал автомобили Porsche.