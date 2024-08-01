Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — о контракте Сайнса с «Уильямсом»: ему следовало бы перейти в «Ред Булл»

Норрис — о контракте Сайнса с «Уильямсом»: ему следовало бы перейти в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал переход испанского гонщика Карлоса Сайнса в «Уильямс». Норрис высказал мнение, что Сайнсу следовало перейти в «Ред Булл».

Напомним, Карлос Сайнс заключил двухлетний контракт с «Уильямсом».

«Я не знаю об их планах. Честно говоря, проще всего ответить — «Ред Булл». Он должен был перейти туда, по моему мнению. Я предвзят, я знаю Карлоса, знаю Серхио и тому подобное — но Карлос заслуживает большего. Он один из лучших гонщиков в Формуле-1, он доказал это бесчисленное количество раз. Я его хороший друг.

Я рад за него, что он всё ещё в Формуле-1, и у него есть стимул. Он может попытаться поднять «Уильямс». Его партнёрство с Алексом будет полезным для Формулы-1, так что это хорошо. Но я уверен, что многие считают, что ему следовало бы перейти в «Ред Булл», потенциально. Но это не моё решение», — приводит слова Норриса Racingnews365 со ссылкой на Sky F1.

Ранее руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз раскрыл, что попросил Карлос Сайнс при заключении контракта с «Уильямсом».

Материалы по теме
Ваулз раскрыл, что попросил Сайнс при заключении контракта с «Уильямсом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android