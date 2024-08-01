Норрис — о контракте Сайнса с «Уильямсом»: ему следовало бы перейти в «Ред Булл»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал переход испанского гонщика Карлоса Сайнса в «Уильямс». Норрис высказал мнение, что Сайнсу следовало перейти в «Ред Булл».

Напомним, Карлос Сайнс заключил двухлетний контракт с «Уильямсом».

«Я не знаю об их планах. Честно говоря, проще всего ответить — «Ред Булл». Он должен был перейти туда, по моему мнению. Я предвзят, я знаю Карлоса, знаю Серхио и тому подобное — но Карлос заслуживает большего. Он один из лучших гонщиков в Формуле-1, он доказал это бесчисленное количество раз. Я его хороший друг.

Я рад за него, что он всё ещё в Формуле-1, и у него есть стимул. Он может попытаться поднять «Уильямс». Его партнёрство с Алексом будет полезным для Формулы-1, так что это хорошо. Но я уверен, что многие считают, что ему следовало бы перейти в «Ред Булл», потенциально. Но это не моё решение», — приводит слова Норриса Racingnews365 со ссылкой на Sky F1.

Ранее руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз раскрыл, что попросил Карлос Сайнс при заключении контракта с «Уильямсом».