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Спортивный директор «Ред Булл» Уитли покинет команду и станет руководителем «Ауди»

Спортивный директор «Ред Булл» Уитли покинет команду и станет руководителем «Ауди»
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила об уходе спортивного директора Джонатана Уитли в конце сезона-2024, который займёт должность руководителя «Ауди». Об стало известно из официального заявления «быков».

Уитли продолжит свою работу в «Ред Булл» до конца нынешнего сезона, прежде чем перейти в Ауди». В команде подтвердили, что объявят о новой структуре управления в ближайшие недели.

«Это были долгие и успешные отношения с Джонатаном, которые длились более 18 лет. Его вклад в шесть титулов в Кубке конструкторов и семь титулов чемпиона мира среди гонщиков, сначала в качестве менеджера команды, а затем спортивного директора, навсегда останется в истории нашей команды. Джонатан останется на своей должности до конца сезона-2024, поскольку команда стремится успешно защитить как титулы чемпиона мира среди водителей, так и Кубок конструкторов», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба «Ред Булл».

Ранее стало известно, что бывший руководитель «Феррари» итальянец Маттиа Бинотто назначен операционным и техническим директором в «Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди».

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