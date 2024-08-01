«Ужасно говорить такое, но он как будто бракованный товар». Херберт раскритиковал Переса

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Джонни Херберт раскритиковал пилота «Ред Булл» Серхио Переса за его слабые выступления. Ранее советник «быков» по автоспорту Хельмут Марко сделал заявление, что состав пилотов останется прежним до конца нынешнего года.

«Серхио Перес снова показал худшие результаты во время уикенда в Бельгии. Ужасно говорить такое, но он как будто бракованный товар. Он морально сломлен. Обычно в любом контракте есть пункт о хороших выступлениях, и это может позволить «Ред Булл» расторгнуть контракт с Пересом. Так как его выступления были недостаточно хороши последние пару лет.

На Макса оказывается огромное давление. Прежнее доминирование «Ред Булл» ушло. Такого больше не будет. Всё на его плечах. Чтобы набрать как можно больше очков, нужны два гонщика, если нет возможности выиграть гонку, как это делал Макс в течение последних нескольких сезонов», — приводит слова Херберта GPblog.

Напомним, по сообщениям F1-Insider, руководство Формулы-1 в лице Liberty Media попросило австрийскую команду «Ред Булл» сохранить 34-летнего мексиканского пилота Серхио Переса в составе своего коллектива из-за Гран-при Мексики.