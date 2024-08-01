«Ямаха» объявила о продлении контракта с Алексом Ринсом

«Ямаха» объявила о подписании нового соглашения с испанским мотогонщиком Алексом Ринсом, которое рассчитано на сезон-2025 и сезон-2026. Об этом сообщает пресс-служба команды. Ринс выступает за «Ямаху» с 2024 года.

«Я очень рад продолжить работать с «Ямахой» ещё два года и хочу поблагодарить команду и руководство в Ивате за доверие ко мне. У нас есть четкая цель — привести команду туда, где ей и место. Бороться за чемпионство. С первой минуты я увидел готовность «Ямахи» совершенствоваться и то, как они вкладывают все ресурсы для достижения этой цели. Благодаря нашей работе мы сделали несколько важных шагов в этом сезоне в этом направлении, и мы хотим продолжать в том же духе в последующие годы.

Я рад продолжать привносить свой опыт в MotoGP и трудовую этику в команду, которая доказала, что очень усердно работает, и будет продолжать это делать», — приводит слова Ринса пресс-служба «Ямахи».

Ринс готовится вернуться на Гран-при Великобритании после перенесённой операции. Мотогонщик получил травмы на Гран-при Нидерландов.